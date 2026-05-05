¡Atención adultos mayores! Terapias cognitivas gratuitas ya están disponibles

El Ministerio de Salud (Minsa) informó sobre la realización de talleres enfocados en terapias cognitivas, orientadas a prevenir y tratar problemas de memoria, atención y otras alteraciones mentales en adultos mayores.

Estas actividades buscan generar conciencia en la población sobre la importancia del cuidado de las personas de la tercera edad, ya que a partir de los 60 años pueden comenzar a presentarse dificultades en la memoria y en las funciones cognitivas. En algunos casos, estos problemas pueden avanzar progresivamente, llegando a afectar la vida diaria y el entorno familiar.

UNA SITUACIÓN DE PELIGRO

Según la neuropsicóloga Yanet Castillo, del Hospital Nacional Arzobispo Loayza, en una entrevista para “Agencia Andina”, existen distintos niveles de deterioro de la memoria, los cuales pueden agravarse con el tiempo si no se recibe un tratamiento adecuado.

El primer nivel se caracteriza por olvidos leves, como pequeños detalles que no afectan significativamente la vida diaria. En un segundo nivel, las fallas de memoria comienzan a tener un mayor impacto, pudiendo incluso afectar a los familiares y al entorno cercano del adulto mayor. "En este nivel, la persona olvida, por ejemplo, la hornilla de la cocina y eso puede generar un problema en el hogar, o de repente se olvidó el dinero y está en el bus. Ese tipo de olvidos ya está generando una dificultad en el adulto mayor porque le va a generar ansiedad, desesperación y eso también afecta su nivel emocional", indicó.

TALLERES GRATIS EN EL HOSPITAL LOAYZA

Por otro lado, ante el incremento de esta problemática, el Minsa, a través del Hospital Loayza, ha implementado talleres dirigidos a adultos mayores, con el objetivo de reforzar su memoria y estimular sus funciones cognitivas. "La atención es de lunes a sábado tanto en la mañana como en la tarde. Los pacientes asisten de acuerdo a las necesidades que tienen. También hacen trabajo con los niños, con adultos y adultos mayores", concluyó.