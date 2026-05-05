Capturan a 'Los Lobos de Canta Callao': banda integrada por ecuatorianos se dedicaba a la extorsión

Tras un trabajo de inteligencia, la Policía Nacional desarticuló la banda 'Los Lobos de Canta Callao', integrada por ecuatorianos. El operativo se ejecutó en la calle Los Jardines, sector de Naranjal, en Los Olivos.

Fueron detenidos cuatro extranjeros, presuntamente vinculados a delitos de extorsión, tráfico ilícito de drogas y tenencia ilegal de armas de fuego. Se les incautó una pistola, municiones, celulares y un auto.

MATERIAL EXPLOSIVO

Los detenidos fueron identificados como Maikel Samonino, ecuatoriano; Freddy Lunas, venezolano de 24 años; Erick Zambrano, ecuatoriano de 30 años; y Antony Cedeño Cusme, de 24 años, ecuatoriano.

Asimismo, las autoridades señalaron que dentro del vehículo se halló presunto material explosivo, por lo cual se solicitó la intervención de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) de la Policía.