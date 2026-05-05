Metropolitano: bus choca contra baranda en la Vía Expresa

El accidente ocurrió a la altura de la estación Canaval y Moreyra, en San Isidro. Bomberos y personal del Minsa atienden la emergencia.

Un bus del Metropolitano, que cubría la ruta Expreso 5, se estrelló este martes contra las barandas de seguridad de la Vía Expresa, en sentido de norte a sur, a la altura de la estación Canaval y Moreyra, en el distrito de San Isidro. El accidente generó momentos de tensión entre los pasajeros y usuarios del servicio.

De acuerdo con reportes de los usuarios, el conductor del vehículo quedó atrapado en la cabina tras el impacto. Hasta el lugar llegaron brigadas del Ministerio de Salud (Minsa) y al menos siete unidades del Cuerpo General de Bomberos, quienes vienen realizando labores de rescate y atención de la emergencia.

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) informó que, tras lo ocurrido, su personal activó los protocolos de emergencia y se desplazó a la zona para asistir a los pasajeros afectados y garantizar su evacuación segura desde la estación.

MEDIDAS OPERATIVAS

Asimismo, la ATU indicó que se han tomado medidas operativas para asegurar la continuidad del servicio, como la habilitación de la vía mixta en dirección al sur, permitiendo así la circulación de los demás vehículos mientras continúan las labores de atención en el lugar.