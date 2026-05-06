Capturan extorsionador en Carabayllo: fue intervenido cuando cobraba dinero a emprendedora

Durante un operativo en el asentamiento humano Cruz del Norte, distrito de Carabayllo, la Policía Nacional detuvo en flagrancia a un extorsionador cuando recibía dinero de una mujer, que se dedicaría a la fabricación de jabones.

Cansada de las constantes presiones y amenazas, la joven emprendedora accedió a entregar 500 soles, como le había sido solicitado por el sujeto. Pero antes la víctima alertó a las autoridades de la extorsión y el pago que haría.

SICARIATO YEXTORSIÓN

Los agentes del orden detuvieron al sujeto después de que recibió el dinero, el cual había sido fotocopiado con antelación. El hombre tenía en su poder un arma de fuego, dos cartuchos de dinamita, cinco municiones y un celular.

El detenido fue identificado como Piero Figueredo (21), quien pertenecería a la banda ‘Los Malditos del Cono Norte', vinculada a delitos de sicariato, extorsión y hurto agravado en perjuicio de transportistas, taxistas y comerciantes.