Conoce cómo puedes ayudar a proteger al oso de anteojos a través de Yape

El Perú alberga una de las poblaciones más importantes del oso de anteojos, la única especie de oso que habita en Sudamérica y una pieza clave para la conservación de los bosques del país. Sin embargo, la reducción progresiva de su hábitat natural y los efectos del cambio climático lo han puesto en riesgo.

Frente a ello, el Ministerio de Ambiente, Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), Patrimonio Natural del Perú (PdP), FSC Latinoamérica, Profonanpe, WCS Perú, Conservación del Oso de Anteojos (SBC Perú), con el apoyo de Yape, han lanzado la campaña “Muévete por el oso”.

Movilizar a la ciudadanía

Esta iniciativa busca sensibilizar a la población sobre la importancia de proteger esta especie animal, además de invitarlos a contribuir a su conservación mediante donaciones que servirán para fortalecer el monitoreo en ocho Áreas Naturales Protegidas de todo el país.

La meta es movilizar a la ciudadanía, empresas y organizaciones para proteger al oso de anteojos y su hábitat mediante la recaudación de S/ 400 mil, que serán destinados a la adquisición de equipos especializados como collares de geolocalización, cámaras trampa, GPS y equipamiento de campo que permitirán obtener información actualizada sobre sus rutas de desplazamiento y diseñar estrategias de preservación frente a amenazas como la pérdida de bosques, la fragmentación del hábitat y el cambio climático.

Las personas interesadas en apoyar esta iniciativa pueden realizar sus aportes hasta la primera semana de junio a través de la plataforma https://www.perupornaturaleza.com/ y mediante Yape al número 961853072, y contribuir así directamente a la protección de los bosques y la biodiversidad del país.

La importancia del ojo de anteojos

“Cada año, los bosques habitados por el oso de anteojos se reducen por la tala y la expansión agrícola. Se estima que 6 de cada 10 zonas donde históricamente habitaba esta especie han sido afectadas por la deforestación. Cuidarlo es también proteger los bosques y fuentes de agua”, indicó Luis Alfaro, coordinador de Patrimonio Natural del Perú.

El oso de anteojos recibe este nombre por las marcas blancas que tiene alrededor de sus ojos, que son únicas en cada individuo, similares a una huella dactilar. Esta especie cumple una función clave en la conservación de los bosques, ya que, al desplazarse, dispersa semillas, abre rutas naturales y favorece el crecimiento de vegetación. De esta manera, contribuye al equilibrio de ecosistemas que proveen agua y biodiversidad para miles de familias.

El Perú es uno de los países que alberga la mayor población de la especie en Sudamérica. Sin embargo, este número va decreciendo año a año y, por ello es clave fortalecer su monitoreo para salvaguardar la especie.