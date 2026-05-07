Elecciones 2026: alcaldes respaldan acciones legales de Renzo Reggiardo contra el JNE y la ONPE

Mediante un comunicado, distintos alcaldes distritales de Lima expresaron su respaldo al alcalde capitalino, Renzo Reggiardo Barreto, por las acciones legales que presentó ante el Tribunal Constitucional (TC) y el Poder Judicial (PJ).

Señalan que estas medidas buscan defender el derecho al sufragio de los ciudadanos de Lima. Asimismo, destacan que actuó dentro de sus atribuciones al presentar una acción competencial ante el TC y una acción de amparo ante el PJ.

DERECHO DE SUFRAGIO

Los burgomaestres indican también que estas acciones presentadas buscan que se respete y restituya “el ejercicio pleno del derecho de sufragio” de miles de limeños, que fueron vulnerados durante la jornada electoral el pasado 12 de abril.

En el documento, las autoridades ediles cuestionaron las presuntas acciones y omisiones en las que habrían incurrido los funcionarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).