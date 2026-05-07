Virus Coxsackie: sepa cómo se contagia y cómo prevenir la enfermedad de manos, pies y boca

La enfermedad de manos, pies y boca volvió a encender las alarmas sanitarias en el Perú. Los contagios por el virus Coxsackie se han duplicado en 2026 respecto al año anterior, con cerca de 144 afectados a nivel nacional, sobre todo menores.

La enfermedad de manos, pies y boca es una infección viral leve y altamente contagiosa. El período de incubación del virus es de tres y seis días. Los primeros síntomas se asemejan a un cuadro gripal, lo que dificulta el diagnóstico inicial.

síntomas frecuentes

- Fiebre de dos a cinco días de duración

- Dolor de garganta y malestar general

- Náuseas e irritabilidad, especialmente en bebés

- Pérdida del apetito

Transmisión

- Contacto directo: Saliva, mucosidad nasal o líquido de las ampollas.

- Manos mal lavadas: Después de cambiar pañales o ir al baño.

- Objetos contaminados: Juguetes, cubiertos o superficies contaminados.

Prevención

La medida más efectiva, según las autoridades sanitarias, es el lavado frecuente de manos y evitar compartir utensilios y otros objetos de uso cotidiano con personas infectadas.

Tratamiento

No existe una vacuna ni un medicamento para sanarse; al ser una infección viral, los antibióticos no funcionan. Se suelen usar analgésicos bajo supervisión médica.

Es vital beber abundantes líquidos fríos para evitar la deshidratación. En la mayoría de los casos la enfermedad desaparece en un periodo de 5 a 10 días.