¡Mano dura! ATU sancionará a buses que invadan la Vía Expresa Sur

Pese a las restricciones impuestas por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), numerosos buses continúan ingresando a las vías de la Vía Expresa Sur con el objetivo de evitar la congestión vehicular en las avenidas adyacentes.

Ante esta situación, la ATU anunció sanciones contra las empresas responsables de estas infracciones, señalando que dichas acciones no solo alteran el orden del tránsito, sino que además implican el desvío de las rutas autorizadas para el servicio de transporte público.

DURA INFRACCIÓN

Ante ello, el especialista en transporte Quispe Candia, indicó que ya es una infracción severa que los buses abandonen su ruta establecida. “Ingresar a una vía que no les corresponde, no solo que no le corresponde sino abandonar su recorrido, a los vehículos de transporte público se les asigna una ruta y tienen que desarrollar su servicio en desarrollo de esa ruta y no pueden ingresar a otra vía en tanto no estén autorizados”, indicó.

Según las imágenes registradas por las cámaras de seguridad, se observa cómo varios vehículos de transporte público invaden de manera imprudente una vía donde el acceso está prohibido. Además, algunos buses incluso recogen y dejan pasajeros, poniendo en riesgo la seguridad vial y alterando el tránsito en la zona.

VECINOS DENUNCIAN

Por otro lado, vecinos de la zona denuncian que esta acción es reiterativa y que se ve reflejada en varios accesos de la vía. “Más de 10 (accesos), cuando cierran las calles, son varios buses, y es incomodo y peligroso para todos y que creen paraderos donde no corresponde bajar”, agregó vecina de la zona.