Muere vigilante atropellado por conductora en Trujillo

Juan Martínez Torres, vigilante de 54 años, falleció luego de permanecer varios días internado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Belén de Trujillo, tras ser atropellado por una camioneta en el distrito de Víctor Larco, en la región La Libertad. La Gerencia Regional de Salud confirmó el deceso de la víctima, quien luchaba por sobrevivir debido a la gravedad de sus heridas.

El accidente ocurrió la noche del pasado 3 de mayo en la urbanización El Golf, específicamente en la calle Las Capullanas. Según las investigaciones preliminares, Martínez se encontraba sentado en el exterior de una vivienda cuando fue embestido por una camioneta conducida por Maricsa Polet Alfaro Cerna, de 32 años.

Tras el impacto, el vigilante fue trasladado de emergencia al Hospital Belén, donde permaneció en estado crítico. Sus familiares informaron que sufrió fractura de pelvis, lesiones en la cadera, intestino y caja torácica, además de un derrame en el corazón y una grave pérdida de sangre interna que complicaba cualquier intervención quirúrgica.

FAMILIA EXIGE JUSTICIA

La muerte de Juan Martínez generó indignación entre sus familiares, quienes cuestionaron la liberación de la conductora involucrada. De acuerdo con las primeras investigaciones, la mujer habría estado en estado de ebriedad al momento del atropello; sin embargo, no se dictó prisión preventiva en su contra, decisión que ha motivado el pedido de justicia por parte de la familia de la víctima.