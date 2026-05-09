Ausencias de parlamentarios marcaron reunión de subcomisión del Congreso

Tras recibir una denuncia constitucional en enero de 2025 presentada por la exfiscal Delia Espinoza, por un presunto manejo irregular de la cartera institucional al designar indebidamente a un funcionario durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo, el caso continúa en evaluación dentro del Congreso.

El documento fue ingresado en septiembre de 2025 y, según el entorno de Roberto Sánchez, recién hace algunos días tomaron conocimiento formal de la denuncia. Actualmente, se encuentran a la espera del informe de calificación que determinará si el proceso procede o no.

Ante esta situación, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales decidió delegar el caso debido a la carga laboral y a la existencia de expedientes previos pendientes de atención. No obstante, precisaron que se seguirá el conducto regular y que ningún funcionario tendrá un trato preferencial.

PALABRA DE LADY CAMONES

Ante ello, Lady Camones, presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, señaló que existen denuncias contra altos funcionarios de gestiones anteriores y que todos los casos vienen siendo evaluados de acuerdo con su orden de ingreso. “Esta como en muchos otros casos a la espera de informe de calificación, acá no tenemos ningún lineamiento a favor ni en contra por ninguno de los denunciados”, indicó.