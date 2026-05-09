Detienen a integrante de ‘Los Miserables del Mal’: tenía en su mochila explosivos y una nota extorsiva

En un amplio operativo, agentes de la Policía Nacional capturaron, la tarde de ayer, a un integrante de la organización criminal ‘Los Miserables del Mal’, que se dedica a extorsionar a transportistas de la zona norte de Lima.

El sujeto fue identificado por un video viralizado en la red social TikTok, donde se le ve amenazando a un colectivero. Fue detenido en el cruce de la avenida Túpac Amaru con el jirón San Justiniano, en el distrito de Comas.

GUARDO SILENCIO

Fue identificado como Dick Aguilar, de 36 años. En su poder tenía una nota extorsiva en la que amenazaba de muerte a transportistas informales: “Me pagan porque me pagan, porque empezaré a matar”, se lee en la carta”.

Además de la nota, el hombre tenía en su mochila dos cartuchos de dinamita, municiones, un celular, nueve tarjetas bancarias y más de 26 ketes de cocaína. En todo momento el detenido prefirió guardar silencio.