Dos hermanos fueron acribillados frente a su casa en el Callao: sicarios dispararon más de 20 veces

Violencia durante el Día de la Madre en el Callao. Dos hermanos fueron atacados a balazos mientras bebían licor frente a su casa en el sector Gambetta Baja. Uno de ellos murió en el lugar; el otro fue internado grave en el hospital Daniel A. Carrión.

Se trata de José T. M., de 27 años, y Raúl T. M. de 30. El ataque se registró en la intersección de las calles C y 1, cuando un auto color plata se detuvo cerca del lugar; dos sujetos bajaron y comenzaron a disparar indiscriminadamente.

PRESUNTO AJUSTE DE CUENTAS

Luego subieron rápidamente al vehículo y escaparon con rumbo desconocido; en el lugar se encontraron más de 20 casquillos de bala. Vecinos consternados por lo sucedido exigieron a las autoridades mayor patrullaje por el sector.

La Policía Nacional no descarta que el crimen esté relacionado con un presunto ajuste de cuentas debido a la modalidad empleada por los sicarios. Los agentes revisan las cámaras de seguridad del municipio para identificar a los responsables.