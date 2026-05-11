¿La gastritis puede ser causa de cáncer de estómago?

La gastritis sí puede estar relacionada con el desarrollo de cáncer de estómago, aunque este proceso no ocurre de manera inmediata y puede tomar varios años o incluso décadas, explicó la decana del Colegio de Nutricionistas del Perú, la magíster Rosa Elena Cruz.

La especialista señaló que los síntomas del cáncer gástrico pueden confundirse con los de una gastritis, por lo que recomendó mantener controles médicos y hábitos de alimentación saludables para prevenir complicaciones.

RECOMENDACIONES

Entre las recomendaciones, indicó que las personas con gastritis deberían evitar el consumo de lácteos, debido a que la lactosa y la grasa podrían generar gases, hinchazón, acidez y dolor abdominal. Asimismo, aconsejó ingerir pequeñas porciones de comida cada tres horas para facilitar la digestión y evitar la sobrecarga del estómago.

También sugirió consumir en ayunas jugo de papa rallada, debido a sus propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, las cuales ayudarían a aliviar síntomas como el ardor y la acidez. Además, recomendó evitar frutas con cáscara, verduras crudas y alimentos ácidos, ya que podrían irritar la mucosa gástrica y empeorar el cuadro.

Otro de los puntos importantes que destacó fue la necesidad de realizarse pruebas periódicas para detectar la bacteria Helicobacter pylori, asociada a la gastritis crónica y a un mayor riesgo de cáncer gástrico. Finalmente, recordó la importancia de acudir a un nutricionista para recibir orientación profesional sobre una alimentación adecuada y el cuidado de la salud digestiva.