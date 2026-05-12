Ciclista premiado falleció en fatal accidente ocurrido en la Panamericana Sur

Un lamentable hecho enluta al deporte nacional. Un aparatoso accidente de tránsito ocurrido en la Panamericana Sur, en el distrito de Villa El Salvador, acabó con la vida de una de las jóvenes promesas del ciclismo peruano.

Entre las víctimas mortales se encontraba Davis Herrera Poma, joven de 20 años y de origen pisqueño, quien era considerado una de las principales promesas del ciclismo en Pisco. Su fallecimiento ha generado gran consternación, ya que sus sueños deportivos se vieron truncados a causa de este trágico accidente.

LAMENTAN SU PARTIDA

El joven, quien ya venía destacando como integrante de la Federación Deportiva Peruana de Ciclismo, deja un profundo vacío no solo en sus familiares, sino también entre entrenadores, compañeros y personas cercanas que reconocían su talento y proyección en el deporte nacional. “Una promesa del ciclismo pisqueño, el cual paso a paso ha estado bien empeñoso, bien disciplinado para esta disciplina que es el ciclismo”, indicó instructor de Davis.

Asimismo, su instructor lamentó profundamente la partida de Davis y destacó el sacrificio, disciplina y compromiso que mostró como deportista profesional. Además, exhortó a las nuevas generaciones de ciclistas a seguir su ejemplo y mantener vivo su legado en el deporte. “Lo sentimos bastante su partida y solo nos queda decir que descanse en paz y seguir su ejemplo”, agregó.