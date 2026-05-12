Piero Corvetto: Policía Nacional confirma que se retiró personal de seguridad al exjefe de la ONPE

En amplia entrevista con RPP, el comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola Delgado, confirmó que el exjefe de la ONPE, Piero Corvetto, ya no cuenta con seguridad, pues actualmente no ejerce como funcionario.

Respecto a la solicitud realizada hace unas semanas por Corvetto Salinas a la Prefectura de Lima, para que se le brinde garantías personales por el proceso que afronta. La autoridad policial manifestó no tener conocimiento.

COMISARÍA DE SAN ANTONIO

“Ya no tiene la seguridad que le correspondía en tanto estaba en el ejercicio del cargo. No (nos han informado desde la Prefectura). Dependiendo del riesgo y de la amenaza con la que se cuente, y que esto, a nivel de gobierno interior, en las prefecturas y subprefecturas exige un rigor también probatorio”, señaló.

El exjefe de la ONPE tenía seguridad brindada por agentes de la Comisaría de San Antonio, del distrito de Miraflores. Piero Corvetto renunció al cargo el 21 de abril, tras denuncias de irregularidades en las elecciones.