Emprendedoras peruanas ganan concurso de Mondelez y Tottus con snack de superalimentos

Como parte de su compromiso con la promoción de una alimentación más saludable y la reducción de la anemia infantil en el país, Mondelez International, en alianza con Tottus, anunció el producto ganador del concurso “Despega tu snack con Field”, una iniciativa que promueve la innovación alimentaria y busca fortalecer a emprendedores locales que desarrollan productos nutritivos.

Se trata de Zooperzoo, un emprendimiento creado por las hermanas Claudia y Paloma Núñez, dos madres que desarrollaron un snack crujiente a base de quinua, arveja, pallar, lenteja, kiwicha, finas hierbas naturales y sal de maras. Este novedoso producto está pensado para las loncheras escolares y es elaborado con superalimentos andinos que aportan alto contenido en hierro a la dieta de los más pequeños.

“A través de este concurso, hemos querido generar oportunidades para que más emprendedores puedan desarrollar productos nutritivos con ingredientes ricos en hierro orientados a promover una alimentación saludable. Creemos que la innovación puede ser una herramienta clave en la lucha contra la anemia”, indicó Diana de la Torre Ugarte, Gerente de Asuntos Corporativos y de Gobierno - Región Pacífico de Mondelez International.

Cada una de las propuestas recibidas durante la fase de convocatoria de “Despega tu snack con Field” fueron revisadas por un jurado especializado que se encargó de evaluar aspectos como el valor nutricional, la creatividad y el potencial de crecimiento del producto en el mercado. Como ganadoras, las hermanas Claudia y Paloma Núñez recibirán capital de trabajo y asesoría técnica para fortalecer el desarrollo de su producto y facilitar su acceso a canales de comercialización.

Además, ante la buena acogida de la iniciativa, Field, marca de Mondelez International, y Tottus anunciaron que este 2026 se realizará una nueva edición del concurso, con el objetivo de seguir impulsando emprendimientos que combinen innovación y nutrición, aprovechando el potencial de los alimentos peruanos para ofrecer alternativas saludables y contribuir al desarrollo infantil.

Sobre Zooperzoo

Zooperzoo cuenta con una línea de productos orientados al público infantil que combinan nutrición, practicidad y sabor. El desarrollo de este nutritivo snack tomó cerca de un año, entre pruebas de formulación y validación nutricional.

El principal desafío fue encontrar el equilibrio entre valor nutricional y aceptación infantil. “Un snack puede ser muy saludable, pero si no les gusta a los niños, simplemente no funciona”, refiere Paloma Núñez.

“La anemia no es una estadística lejana: es una realidad que afecta a muchas familias. Nosotras quisimos aportar desde la prevención, desarrollando un snack con alto contenido de hierro vegetal que pueda integrarse fácilmente en la alimentación diaria de los niños”, señala Claudia Núñez, una de las creadoras de Zooperzoo.

Además de su propuesta nutricional, Zooperzoo cuenta con un componente educativo a través de personajes inspirados en la fauna peruana. Se trata de Vika, la vicuña que promueve el estudio; Piki, el oso de anteojos que incentiva el deporte; Yimbo, el pingüino de Humboldt que promueve el cuidado del mar; y Astro, un zorrito andino con prótesis que transmite valores de resiliencia e inclusión.