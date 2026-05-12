“Los Dueños de la Ruta”: colectiveros continúan operando pese a miles de soles en multas

Cientos de pasajeros siguen utilizando colectivos informales en la Panamericana Sur pese al peligro constante que representan. Un reportaje de La Calle No Calla evidenció cómo estas unidades realizan maniobras temerarias, exceden los límites de velocidad y circulan sin autorización, poniendo en riesgo la vida de usuarios y conductores.

Según la ATU, varios de estos vehículos no cuentan con permisos para brindar servicio de transporte público y algunos acumulan multas superiores a los 16 mil soles. Durante el recorrido, se registró a colectiveros desplazándose a más de 120 km/h, utilizando el carril de emergencia y evitando operativos de fiscalización.

Usuarios reconocieron que utilizan este servicio por rapidez y menor costo, aunque admitieron haber vivido situaciones peligrosas e incluso accidentes. La ATU reiteró su llamado a no abordar estas unidades, ya que muchas incumplen las condiciones técnicas y de seguridad exigidas para el transporte de pasajeros.