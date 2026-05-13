¡Nueva oportunidad! MTPE lanza oferta laboral para adultos mayores

Adultos mayores podrán postular a decenas de empleos sin necesidad de experiencia previa, además adultos mayores recibirán apoyo para mejorar su currículum y desempeño en entrevistas laborales.

Este jueves 14 de mayo se realizará la “Convocatoria Masiva Plateada”, iniciativa impulsada por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), donde se ofrecerán 90 vacantes laborales dirigidas a adultos mayores.

El evento se desarrollará en el distrito de Jesús María, específicamente en la avenida Salaverry n.° 655, desde las 9:00 a.m. hasta la 1:00 p.m. Asimismo, participarán diversas empresas que requieren personal para laborar en los distritos de Pueblo Libre, San Isidro, Lima Centro, Lurín y Lima Norte.

OFERTAS LABORALES

Uno de los requisitos indispensables para acceder a esta convocatoria es que los postulantes cuenten con educación secundaria completa. Además, no será necesario acreditar experiencia previa para postular a las distintas ofertas laborales.

Asimismo, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo brindará gratuitamente el Certificado Único Laboral (CUL), documento que reúne información sobre antecedentes policiales y penales, así como datos relacionados con la trayectoria educativa y laboral de cada postulante.

SE BRINDARÁN ASESORÍAS

El MTPE también ofrecerá asesorías para fortalecer la elaboración del currículum vitae y ayudar a los postulantes a mejorar su desempeño durante las entrevistas laborales. Además, esta iniciativa busca promover el empleo formal para los adultos mayores y fomentar la igualdad de oportunidades dentro del mercado laboral.