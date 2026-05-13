Diris Lima Centro impulsa vacunación infantil ante riesgo de sarampión

El director general de la Diris Lima Centro, Hernán Navarro Caycho, hizo un llamado a los padres de familia para que permitan la participación de sus hijos en las jornadas de vacunación, ante el riesgo de reintroducción del Sarampión y otras enfermedades.

Asimismo, el personal de salud de la Diris Lima Centro viene realizando campañas de concientización en diversas instituciones educativas, donde afortunadamente se ha alcanzado un alto nivel de aceptación por parte de los padres de familia para la aplicación de las vacunas.

VACUNACIÓN PARA MENORES DE EDAD

Hernán Navarro resaltó la importancia de proteger la salud de los menores, por eso pidió a los padres de familia firmar el consentimiento para que sus hijos sean vacunados. “Nuestra misión es proteger a todo este grupo etario de 0 a 10 años que es el de mayor riesgo. Por ello, es importante que los padres firmen este consentimiento porque permite que todo el personal que ingresa a los colegios pueda vacunar a los menores y de esta manera protegerlos de distintas enfermedades”, indicó.

Ante la respuesta positiva de los padres de familia, la Diris Lima Centro continúa intensificando las jornadas de vacunación y participó en la sesión extraordinaria del Comité Distrital de Salud de Breña, donde presentó el plan de trabajo para intervenir frente al riesgo de propagación de enfermedades como el sarampión.