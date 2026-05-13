Voraz incendio se registró en una refinería de Chosica: siniestro dejó al menos 4 personas heridas

Esta mañana, un incendio de gran magnitud se registró en una refinería del distrito de Chosica. Cinco unidades de los bomberos atendieron la emergencia.

Trascendió que el siniestro ha dejado al menos a cuatro heridos con quemaduras leves. Los afectados serían trabajadores de una refinería de zinc.

INVESTIGACIONES CONTINÚAN

Las extensas lenguas de fuego se podían ver a varias cuadras; el incendio se habría desatado a causa de un cortocircuito; las investigaciones continúan.

Al respecto, Nexa Resources Perú, empresa encargada de la refinería de zinc, señaló que al desatarse el incendio se activaron inmediatamente los protocolos de seguridad.