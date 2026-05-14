¡Alerta climática! Niño Costero podría intensificarse próximamente

El Niño Costero podría intensificarse en las próximas semanas debido al calentamiento del océano Pacífico, situación que mantendría las altas temperaturas en gran parte del litoral peruano.

Las altas temperaturas continúan registrándose a raíz del Fenómeno El Niño Costero, ya que las probabilidades de que su intensidad pase de débil a moderada a partir de junio se mantienen vigentes.

Según confirmó el ingeniero Luis Vásquez Espinoza vocero del Comité Multisectorial Encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño en el Perú (ENFEN) al diario La República, esta situación responde principalmente a la condición cálida del Océano Pacífico.

CONDICIÓN DEL OCÉANO PACÍFICO

Según lo señalado por Luis Vásquez, la posible variación en la magnitud del clima será informada mediante un comunicado oficial que se publicará en los próximos días. “En el nuevo comunicado que se publicará el viernes 15 de mayo, posiblemente se mantenga esa condición (de variación de la magnitud), pero se va a ajustar la cantidad del porcentaje de probabilidad. Eso lo vamos a discutir entre las instituciones que integran el ENFEN”, indicó.

El especialista también explicó que esta situación se debería a que continuará la condición cálida del océano Pacífico, lo que provocaría un incremento en la sensación térmica, principalmente en el norte del Perú. “Entre mayo y junio, se tiene pronosticado el arribo de ondas Kelvin cálidas. Estas van a contribuir a traer el calor hacia la zona costera, lo que mantendría o elevaría un poco las temperaturas”, agregó.