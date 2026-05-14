¡Menos tráfico, más tiempo! Nuevas líneas del Metro ahorrarían casi dos horas al día

Las nuevas líneas del Metro de Lima y Callao prometen transformar el transporte urbano al conectar distintos distritos en menos tiempo y aliviar el intenso tráfico vehicular de la ciudad.

Ante el congestionamiento masivo provocado por el tráfico diario en la capital, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) presentó un ambicioso Plan de Movilidad Urbana que busca revolucionar la manera en que millones de ciudadanos se desplazan cada día.

Como parte inicial de esta planificación, se prioriza la construcción de las Líneas 3, 4 y 7 del Metro de Lima y Callao, infraestructura que promete agilizar los tiempos de viaje y mejorar la conectividad entre los principales puntos de la capital.

PROYECTOS DESTACADOS

Uno de los proyectos más destacados es la construcción de la Línea 3 del Metro de Lima y Callao, la cual atravesará la ciudad desde Chillón Trapiche, en Comas, hasta la Panamericana Sur, en San Juan de Miraflores, reduciendo un recorrido de aproximadamente dos horas y media a solo 54 minutos.

Por su parte, la Línea 4 conectará el Callao con Santa Anita, trayecto que actualmente puede tomar hasta dos horas y cuarenta minutos. Con el nuevo trazado, el tiempo de viaje se reducirá a tan solo 44 minutos gracias a sus 28 estaciones.

ENLAZAR EL CALLAO CON ANCÓN

En cuanto a la Línea 7 del Metro de Lima y Callao, esta tendrá como objetivo conectar la zona norte del Callao con Ancón en un recorrido estimado de 46 minutos, partiendo desde la avenida Gambetta hasta la Panamericana Norte.

Además, contará con una interconexión con la Línea 4, lo que facilitará la integración y el intercambio entre distintas rutas del sistema de transporte urbano.