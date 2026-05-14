Tarifas eléctricas registrarán su mayor alza durante mayo

El incremento afectará a hogares, comercios e industrias y representa el ajuste más alto registrado en lo que va del año.

La tarifa de electricidad para usuarios domiciliarios tendrá un incremento de 2.68 % durante mayo, de acuerdo con los cálculos realizados por Osinergmin. Se trata del aumento más elevado registrado en lo que va del 2026 y afectará directamente a miles de familias que ya enfrentan dificultades económicas debido al alza del costo de vida.

El especialista en defensa del consumidor, Carlos Zúñiga, explicó que durante los meses anteriores las variaciones en la tarifa habían sido mínimas, fluctuando alrededor de un punto porcentual. Sin embargo, indicó que el nuevo ajuste representa un incremento más significativo, aunque precisó que para recibos de entre 60 y 70 soles el aumento sería aproximadamente de dos soles adicionales.

Zúñiga detalló además que existen diversos factores externos e internos que influyen mensualmente en el precio de la electricidad. Entre ellos figuran los costos de generación, transmisión y mantenimiento de la red eléctrica, así como el incremento en el valor de metales como el cobre y aluminio y el impacto de la inflación dentro de la fórmula utilizada para calcular las tarifas.

VECINOS PREOCUPADOS

El especialista aclaró que las empresas eléctricas no fijan arbitrariamente los precios, ya que el servicio se encuentra altamente regulado por el Estado. Mientras tanto, ciudadanos expresaron su malestar por el incremento y cuestionaron la calidad del servicio eléctrico en algunos sectores. En el caso de comercios e industrias, la tarifa de luz registrará un aumento aún mayor, alcanzando el 2.99 % durante mayo.