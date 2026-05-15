Municipalidad de Lima dialoga con comerciantes con discapacidad sobre reubicación formal

La Municipalidad de Lima sostuvo una reunión con representantes de asociaciones de personas con discapacidad que trabajan en las cuadras 3, 4 y 5 del jirón Andahuaylas, en el Cercado de Lima. El encuentro se desarrolló en el Palacio Municipal como parte de las acciones de diálogo impulsadas por la comuna.

Durante la cita, los comerciantes expusieron sus principales necesidades y pidieron alternativas que les permitan continuar con sus actividades económicas de manera formal y segura. Participaron funcionarios de las áreas de Desarrollo Económico y Fiscalización.

La comuna informó que viene evaluando opciones para facilitar el acceso de este grupo de emprendedores a espacios comerciales formales. Además, precisó que cualquier proceso de reubicación se realizará de forma gradual y bajo criterios de ordenamiento.

Finalmente, ambas partes acordaron continuar las coordinaciones en próximas reuniones. Los representantes de las asociaciones se comprometieron a presentar padrones actualizados de sus integrantes para ser considerados en futuros proyectos comerciales impulsados por la Municipalidad de Lima.