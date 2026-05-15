¡Terror en Santa Anita! Extorsionadores incendian combi con cobrador dentro

Un lamentable hecho ocurrió durante la noche en el distrito de Santa Anita, cuando un grupo de presuntos extorsionadores incendió una combi sin importar que una persona se encontraba dentro de la unidad.

La urbanización Las Praderas de Santa Anita volvió a convertirse en escenario de un nuevo hecho de criminalidad, ataque que habría sido atribuido a la peligrosa banda denominada “El Clan del Norte”.

Lamentablemente, el cobrador que permanecía dentro del vehículo quedó atrapado mientras la unidad era consumida por las llamas. Sin embargo, vecinos de la zona lograron auxiliarlo y ponerlo a buen recaudo antes de que la situación terminara en tragedia.

VECINOS DE LA ZONA SE ALARMARON

Tras recibir la ayuda correspondiente por parte de los vecinos, la víctima, quien presentaba graves quemaduras, fue trasladada de emergencia al Hospital Hipólito Unanue para recibir atención médica especializada. “Yo vi que salió caminando el señor, lo subieron a la ambulancia pero aun podía caminar, si lo vi con sus ampollas”, indicó vecina de la zona.

Asimismo, las cámaras de seguridad de la zona captaron el momento exacto en que estos delincuentes llegaron al lugar y prendieron fuego directamente a la unidad para luego escapar rápidamente a bordo de motocicletas.