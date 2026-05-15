Megaoperativo en el Callao: desarticulan banda dedicada al sicariato, extorsión, venta de armas y droga

Esta madrugada, la Policía Nacional y la Fiscalía realizaron un megaoperativo en el sector de Puerto Nuevo, en el Callao, para desarticular una organización criminal integrada por un clan familiar.

Según primeras informaciones, los integrantes de la familia Navarro se dedicaban al sicariato, extorsión, venta de armas y droga. Los ocho intervenidos cumplirán 15 días de detención preliminar.

TRANSPORTISTAS Y COMERCIANTES

El representante del Ministerio Público señaló que esta banda denominada “Los Bembos del Callao” viene siendo investigada desde el año 2024. Extorsionaban a transportistas y comerciantes.

La organización criminal, que presuntamente es liderada por una mujer, tratando de buscar su hegemonía en el Callao, habría ejecutado a varias personas, entre ellas a dos menores de edad.