¡Caos vehicular! Estudiantes de San Marcos bloquean avenida Universitaria

Tras mostrarse en contra del proyecto de ley que permitiría la reelección de rectores y vicerrectores, estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos realizaron diversas manifestaciones dentro de las instalaciones de la casa de estudios.

Las protestas se prolongaron durante varios días hasta desencadenar enfrentamientos violentos que incluso requirieron la intervención de la Policía Nacional del Perú.

Producto de estas manifestaciones, los estudiantes bloquearon la avenida Universitaria, exactamente frente a la puerta 2 de la universidad, donde en el cuarto día de protestas continúan exigiendo la instalación de una mesa de diálogo con el rectorado.

ESTUDIANTES SIGUEN CON LAS PROTESTAS

Las demandas de los estudiantes se centran en rechazar la aprobación del proyecto de ley que busca permitir la reelección de rectores y vicerrectores. Además, exigen que el proceso de elección de estas autoridades no se realice de manera virtual, con el fin de garantizar una mayor transparencia y participación dentro de la comunidad universitaria.

Ante esta situación, el comité electoral de la universidad decidió suspender las elecciones internas, medida que generó mayor molestia entre los estudiantes, quienes ratificaron la continuidad de las protestas durante los próximos días.

TOMARON LA CALLE

Por otro lado, las manifestaciones se fueron intensificando con el paso de los días. Durante las protestas, algunos estudiantes utilizaron utensilios y objetos de la propia universidad para prenderles fuego, situación que llevó a la presencia de la Policía en los exteriores del campus para brindar resguardo.