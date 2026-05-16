¡Capacitación masiva! MTPE entregó cerca de un millón de certificados

La estrategia de capacitación del MTPE permite que miles de peruanos accedan gratuitamente a cursos virtuales y desarrollen nuevas competencias laborales desde cualquier parte del país.

La efectividad de la plataforma CAPACÍTA-T del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo ha sido considerablemente masiva, ya que desde el 2020 se ha registrado la emisión de cerca de un millón de certificados.

Estos certificados fueron otorgados a través de aproximadamente 204 cursos completamente gratuitos, orientados a fortalecer la empleabilidad y el desarrollo de habilidades técnicas de los ciudadanos a nivel nacional.

PLATAFORMA EFECTIVA

Las alianzas entre entidades públicas y privadas, junto a Fundación Romero, Cisco y Huawei, permitieron que, mediante capacitación virtual, un total de 56 796 personas fueran certificadas durante los últimos seis meses.

Asimismo, la plataforma CAPACÍTA-T del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo tiene como objetivo ampliar el acceso a formación gratuita y de calidad para mejorar las oportunidades de inserción laboral de la población.

OPORTUNIDAD FORMATIVA

Por otro lado, la plataforma CAPACÍTA-T brinda desde el 2020 un total de 204 cursos virtuales gratuitos, de los cuales 19 fueron desarrollados directamente por el MTPE.

La plataforma se encuentra disponible en todas las regiones del Perú y ofrece horarios flexibles, permitiendo que los usuarios puedan capacitarse a su propio ritmo y fortalecer sus competencias laborales.