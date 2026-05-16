Muere chofer de combi que fue incendiada por extorsionadores: tenía el 80% de su cuerpo con quemaduras

Jorge Janampa (44), chofer de la combi incendiada la madrugada del pasado jueves por presuntos extorsionadores en la asociación Praderas, distrito de Santa Anita, falleció anoche en el Hospital Hipólito Unanue.

El hombre se encontraba en muy grave estado, permanecía internado en el Área de Trauma Shock con quemaduras en aproximadamente el 80 % del cuerpo; pese al esfuerzo de los médicos, dejó de existir.

Como se recuerda, el conductor estaba durmiendo dentro de la combi cuando, de un momento a otro, aparecieron desconocidos, presuntamente extorsionadores, se acercaron a la unidad y le prendieron fuego.

200 SOLES PARA “AFILIARSE”

Janampa Zamora dijo a su familia que recibía constantes amenazas. La banda “El Clan del Norte” pedía a cada chofer 200 soles para “afiliarse” y luego un cobro diario de 20 soles. Lo que le pareció demasiado.

En una reunión de la empresa de transportes, la ruta 505, el conductor habría dicho que mejor no pagar por ahora o negociar; los criminales se habrían enterado de su propuesta y por ello habría sido asesinado.