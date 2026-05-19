Alias ‘La Cortadedos’: los audios y chats que revelan nuevos detalles del caso

En un operativo realizado por la Policía Nacional del Perú en cuatro distintos puntos de Lima y Huarmey, fueron detenidos 13 presuntos integrantes de la banda criminal denominada “El Lampa del Tren de Aragua”.

Las cámaras de seguridad registraron cómo varios de estos delincuentes intentaron escapar trepando techos y fachadas de viviendas para evitar ser capturados y puestos a disposición de las autoridades; sin embargo, el intento no tuvo éxito.

La División de Investigación de Secuestros ingresó a los inmuebles tras recibir la denuncia de los familiares de un ingeniero presuntamente amenazado. Durante las diligencias, los agentes hallaron chats y audios que confirmarían las intimidaciones realizadas por esta organización criminal.

VENÍAN REALIZANDO SECUESTROS

Los audios y chats encontrados por la Policía demostraron la metodología de amenaza y extorsión que estos delincuentes empleaban para exigir recompensas por las personas que mantenían secuestradas, como ocurrió recientemente con un ingeniero y un mecánico.

Asimismo, Andrea, alias “la corta dedos”, indicó solo haber sido el enlace de estas personas con los delincuentes y que los jefes serían otras personas. “Yo estaba trabajando y me llamaron para que hiciera el favor de subirlo y ya”, indicó.

NUEVA METODOLOGÍA

Según informó el coronel Jorge Carpio, existen diversos casos en los que organizaciones criminales utilizan a mujeres vinculadas al meretricio para captar víctimas y facilitar actos. “Tanto es así que no solo hacen uso de sus servicios sexuales, sino que llegan a tener una afinidad y conlleva que ellas mismas, que están ligadas a bandas criminales, los centren”.