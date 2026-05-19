Sunafil supervisará el cumplimiento de la denominada “Ley Silla” en centros laborales

La nueva normativa obliga a empleadores públicos y privados a brindar asientos con respaldo a trabajadores que permanezcan de pie por más de tres horas.

Tras la aprobación de la “Ley que garantiza el derecho al descanso sentado en los centros de trabajo”, emitida por el Congreso de la República y promulgada por el Poder Ejecutivo, se busca proteger la salud, dignidad y bienestar de los trabajadores.

La norma establece que los trabajadores que realicen labores de pie por más de tres horas durante su jornada laboral deberán contar con condiciones adecuadas de descanso. Para ello, los empleadores del sector público y privado estarán obligados a proporcionar sillas o asientos con respaldo dentro de los espacios de trabajo.

SUNAFIL BRINDARÁ ORIENTACIONES

Una vez aprobada la ley y publicado su reglamento, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral viene desarrollando medidas preventivas y asistencia técnica dirigidas tanto a trabajadores como a empleadores.

Asimismo, esta disposición busca mejorar las condiciones laborales de las personas que desempeñan funciones de pie durante largas jornadas, además de promover un mayor conocimiento sobre la denominada “Ley Silla” y sus alcances en los centros de trabajo.

SECTORES BENEFICIADOS

Los sectores en los que se priorizará la aplicación de esta medida serán el comercio minorista y retail, hostelería, gastronomía, centros de salud de todos los niveles, servicios financieros y administrativos presenciales, además de transporte y aeropuertos.

Asimismo, la norma también alcanzará a trabajadores de mesa de partes y docentes de inicial y primaria en el sector Educación, así como al personal de vigilancia privada en puestos fijos, con el objetivo de garantizar mejores condiciones laborales y prevenir afectaciones a la salud derivadas de largas jornadas de pie.