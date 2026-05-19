Chofer de combi fue atacado a balazos en Ate: se negó a pagar cupo de 20 soles diarios

El conductor de una combi de la ruta 505, identificado como Ricardo Mendoza, fue atacado anoche a balazos por presuntos extorsionadores en el distrito de Ate. El ataque se registró cuando la unidad llegaba a su paradero final.

Según testigos, dos sujetos que se movilizaban en una moto interceptaron la combi y le dispararon tres veces al chofer sin mediar palabra. Fue trasladado inmediatamente al hospital de Ate, donde permanece en estado crítico.

COLABORACIONES SOLICITADAS

Compañeros de trabajo señalaron que la víctima se habría negado a pagar un cupo diario de 20 soles exigido por la organización criminal "Clan del Norte", banda que mantiene amenazada a la empresa desde hace varios años.

Tras el atentado, los criminales enviaron mensajes de WhatsApp a los choferes advirtiendo que matarán a quienes se nieguen a pagar las “colaboraciones solicitadas”. Agentes de la Policía Nacional ya iniciaron las investigaciones.