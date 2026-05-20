Alarma en Comas: camión cisterna cargado de gas se vuelca en la Av. Revolución

Esta mañana, el conductor de un camión cisterna cargado de gas que transitaba por la avenida Revolución, en Comas, perdió el control y terminó chocando contra un poste de alumbrado público.

El camión terminó volcado en el asfalto, presentando daños considerables en su cabina. El conductor del vehículo quedó atrapado entre los escombros de la parte delantera de la unidad.

ATENCIÓN MÉDICA

Tras ser rescatado, el chofer fue trasladado de inmediato al Hospital Sergio E. Bernales para recibir atención médica. Hasta el momento, se desconoce la gravedad de sus lesiones.

Al respecto, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) anunció que activó su plan de fiscalización y dispuso el despliegue de supervisores a la zona.