INDECI desmiente falsa alerta sobre sismo de 8.7 y tsunami en Perú

Una serie de mensajes enviados a celulares este miércoles 20 de mayo de 2026 encendió las alarmas entre ciudadanos, luego de que una supuesta alerta de emergencia del Sismate difundiera frases sobre un presunto fraude electoral, además de advertencias falsas sobre un sismo de magnitud 8.7 y un peligro inminente de tsunami en el litoral peruano.

De acuerdo con las imágenes difundidas, uno de los avisos apareció como “Alerta de Emergencia” y llevaba un mensaje firmado como “DEFACEPERU”, en el que se leía: “Hola peruanos les habla DefacePeru”, seguido de las frases “Fraude electoral”, “No se queden ciegos” y “Divide y vencerás”.

Otro mensaje, bajo la categoría de alerta de emergencia extrema, advertía falsamente sobre un “tsunami gigante detectado” y utilizaba expresiones alarmistas como “no hay escape” y “vamos a morir todos”.

INDECI PIDE MANTENER LA CALMA

Ante la confusión generada, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) emitió un comunicado en el que precisó que la alerta difundida en algunos celulares sobre un supuesto terremoto de 8.7 y peligro de tsunami era falsa.

La entidad recordó que los sismos no se pueden predecir y que el Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencias (Sismate) no se utiliza para advertir este tipo de eventos antes de que ocurran.El caso ha generado preocupación por la posible vulneración de un sistema diseñado para alertar a la población ante emergencias reales.

¿QUÉ ES EL SISMATE?

El Sismate es una herramienta tecnológica que permite enviar mensajes de alerta a teléfonos celulares ubicados dentro de un área geográfica determinada, especialmente en situaciones de riesgo o desastres naturales.