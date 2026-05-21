¡Debate salarial! Mypes reaccionan ante propuesta de subir el sueldo mínimo

A raíz de las declaraciones del candidato presidencial Roberto Sánchez sobre su intención de incrementar el sueldo mínimo a 1500 soles, diversos sectores empresariales han cuestionado la propuesta, calificándola como una medida populista orientada a captar mayor respaldo electoral.

Ante ello, representantes de las micro y pequeñas empresas (mypes) manifestaron su preocupación y señalaron que una medida de ese tipo podría generar desequilibrios económicos, además de provocar un incremento en los precios de venta en distintos sectores productivos y comerciales.

MYPES SE PRONUNCIAN

Tras ello, Daniel Hermoza, presidente de las Mypes Unidas del Perú, calificó como una medida irresponsable por parte del candidato, ya que solo perjudica al sector económico. “Es un discurso populista y una mentira porque no puede ser desde un principio; lo que va a hacer es que, si lo hace, va a reducir la contratación de nuevos trabajadores, así que es absurdo”, manifestó.

Además, advirtió que una medida de ese tipo podría afectar seriamente la estabilidad económica de numerosos negocios, e incluso señalaron que miles de empresas podrían verse condenadas a la quiebra. “Podría estar condenando a la quiebra a miles de empresas, así que yo creo que es un anuncio populista”, argumentó Hermoza.

RESPALDAN SU PROPUESTA

El equipo técnico de Juntos por el Perú, encabezado por Pedro Francke, señaló que la propuesta de incremento del sueldo mínimo ha sido evaluada técnicamente y que consideran viable su implementación en caso de llegar al gobierno.