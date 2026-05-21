Mototaxi derribó una tranquera tras circular a gran velocidad en Chorrillos

Un lamentable accidente ocurrió en el distrito de Chorrillos, donde una mototaxi fue captada por cámaras de seguridad perdiendo el equilibrio y llevándose consigo parte de una tranquera instalada en la zona.

El hecho ocurrió exactamente en el Comité 16 de la Asociación del Asentamiento Humano San Juan de La Libertad, alrededor de las 2:00 a.m., cuando el vehículo motorizado descendía a gran velocidad por una vía inclinada, perdiendo el control y terminando por estrellarse contra una vivienda.

LAMENTABLE ACCIDENTE

A pesar de que la vía contaba con un rompemuelle para reducir la velocidad de los vehículos que circulaban por la zona, esto no evitó el accidente, ya que la mototaxi terminó impactando contra parte de la tranquera colocada por los propios vecinos con sus recursos.

La gran velocidad con la que descendía el vehículo provocó un fuerte impacto que dejó a los pasajeros tendidos sobre la pista y gravemente heridos. Los afectados fueron auxiliados rápidamente por vecinos del sector que presenciaron el accidente ocurrido en Chorrillos.

MOTOTAXI SIN FRENOS

Por otro lado, según indicaron vecinos de la zona, los ocupantes del vehículo serían jóvenes del sector, quienes habrían perdido el control de los frenos de la mototaxi mientras descendían por la vía inclinada en Chorrillos.

Tras el accidente, los heridos fueron trasladados a un centro de salud cercano, donde vienen siendo atendidos y su estado fue reportado como estable.