Capturan a alias ‘Oriente’ en SJM: habría asesinado a balazos a un conocido músico

La Policía Nacional capturó a Julio Aizona, alias ‘Oriente’, quien sería el responsable del asesinato del músico William Pariapaza, conocido como ‘Oso Drums’, hecho ocurrido en el distrito de San Juan de Miraflores (SJM).

Según declaró a RPP el coronel PNP Edward Vidal, jefe de la División de Emergencia (Diveme), el detenido habría aceptado ante los agentes del orden que fue la persona que disparó el arma que acabó con la vida del músico.

DEFENDIÓ A UNA MUJER

“Él mismo ha indicado que él ha sido el que ha percutado, ha disparado a esa persona. Él señala que ha sido sin el propósito que ha tenido. Pero esto está en estos momentos en investigación”, afirmó la autoridad policial.

Trascendió que el artista caminaba tranquilamente cuando observó que una mujer era agredida físicamente, decidió intervenir, lo que habría desatado la furia de alias “Oriente”, quien presuntamente respondió disparándole.