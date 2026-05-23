Descubren vehículo que cambiaba de color y placa para evitar ser identificado

Una nueva modalidad viene siendo aplicada por bandas delincuenciales como “Los Malandros” con el objetivo de evadir los controles policiales y evitar ser identificados por las autoridades durante la ejecución de sus actos criminales.

Estos delincuentes, señalados como los responsables del asesinato del transportista Alan Rojas, utilizaban este método para desplazarse en vehículos hacia distintos hechos delictivos y así dificultar el trabajo de las autoridades.

MODIFICABAN EL VEHÍCULO

Luego de una intervención por la Policía Nacional del Perú, el general Marco Conde, indicó que el vehículo había pasado por distintos cambios hasta su intervención. “Este vehículo era rojo, luego fue amarillo, luego fue blanco y ahora lo hemos intervenido de color plateado”, indicó.

Asimismo, Conde se refirió a esta modalidad delictiva, señalando que ya venía siendo utilizada de manera constante por esta banda criminal para movilizarse “Esta banda criminal utiliza estos vehículos, clonan placas para pasar desapercibidos”, agregó.