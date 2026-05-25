Mototaxista fue asesinado a balazos en Ventanilla: crimen sería por presunto cobro de cupos

El asesinato se registró la mañana de ayer en una céntrica calle de Ciudad Pachacútec, en Ventanilla. La víctima fue identificada como Isaac Fernández, quien trabajaba en la empresa de mototaxis El Pesquero II.

Según testigos, la víctima a bordo de su unidad, un mototaxi azul y amarillo, se dirigía al paradero de la empresa de transportes en la que laboraba, cuando fue interceptado por los forajidos que le dispararon.

PRESENCIA POLICIAL

Fueron cuatro balazos, tres le impactaron en la cabeza y uno en el pecho. Tras el ataque, los criminales huyeron en un auto color blanco. La policía no descarta que el ataque sea por el cobro de cupos, informa RPP.

Los vecinos denunciaron la escasa presencia policial, la poca iluminación en las calles y el mal estado de las cámaras de videovigilancia; piden mayor apoyo de las autoridades para evitar situaciones similares.