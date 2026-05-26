Elecciones 2026: conoce la multa por no acudir a votar este 7 de junio

Los ciudadanos que no acudan a votar deberán pagar multas que van desde los S/27,50 hasta los S/110 según el distrito donde sufragan.

A tan solo días de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, la jornada electoral se realizará el próximo 7 de junio, fecha en la que los peruanos elegirán al gobernante que dirigirá el país durante los próximos cinco años.

Asimismo, al igual que en la primera vuelta, el voto será obligatorio para todos los ciudadanos habilitados. Por ello, aquellas personas que no acudan a sufragar recibirán una sanción económica, cuyos montos varían de acuerdo con la clasificación socioeconómica del distrito donde votan.

MONTO DE MULTA POR NO VOTAR

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el monto de la multa por no votar varía de acuerdo con la categorización del votante, tomando en cuenta la clasificación socioeconómica del distrito consignado en el DNI.

Asimismo los montos establecidos se mantienen bajo el mismo esquema aplicado durante la primera jornada electoral.

S/110 para ciudadanos que viven en distritos no pobres

S/55 para quienes residen en distritos pobres no extremos

S/27,50 para electores de distritos en pobreza extrema

CONSECUENCIAS DE NO PAGAR LA MULTA

Por otro lado, el no cancelar la multa electoral asignada puede generar diversas consecuencias administrativas para el ciudadano. Una de las principales es el impedimento para realizar trámites en entidades públicas y acceder a distintos servicios del Estado hasta regularizar la deuda correspondiente.