Sujetos que conversaban en una esquina fueron asesinados a balazos en SJL: sería un ajuste de cuentas

Esta madrugada, dos amigos que conversaban animadamente fueron asesinados a balazos en una esquina del sector de San Hilarión Alto, en San Juan de Lurigancho (SJL).

Según se conoció en el lugar, la policía encontró al menos once casquillos de bala, además de un papel dejado en medio de la calle con un mensaje de advertencia.

LLEGÓ DE ARGENTINA

La nota está firmada por la organización criminal “Los Injertos de Las Flores”, quienes señalan categóricamente que no permitirán que otros grupos vendan droga en el sector.

Trascendió que uno de los fallecidos hace unas semanas había llegado de Argentina. Por la modalidad del ataque, las autoridades creen que se trataría de ajuste de cuentas.