Detienen a modelo Nadeska Widausky en Jesús María: es solicitada por la justicia de Bélgica

Esta mañana, en un amplio operativo, la Policía Nacional detuvo a la modelo e influencer Nadeska Widausky, de 33 años, quien tiene una notificación roja de Interpol emitida por la justicia de Bélgica.

La también cantante fue detenida en el cruce de la avenida Gregorio Escobedo y la calle Las Casuarinas, en el distrito de Jesús María; la requieren “las autoridades judiciales de Brujas, Flandes Occidental”.

TRATA DE PERSONAS

Trascendió que es solicitada por “la presunta comisión de los delitos de trata de personas, proxenetismo, robo con violencia o amenaza, ilícitos que contemplan una pena máxima de 20 años de prisión”.

Asimismo, estaría presuntamente vinculada a indagaciones relacionadas con crimen organizado y lavado de activos. También habría sido incluida en investigaciones por presunto desbalance patrimonial.