El Servicio de Atención Móvil de Urgencia - SAMU va atendiendo más de 5600 accidentes de tránsito en lo que va del año

El compromiso del sector es la protección a la vida y la salud de la población, la optimización de tiempos de llegada y la mejora constante de la capacidad operativa son una prioridad para garantizar.

Ante los reiterados accidentes de tránsito en el país, el Ministerio de Salud (Minsa), a través del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), viene demostrando su más alto nivel de preparación y capacidad de respuesta inmediata ante emergencias de gran magnitud; intervenciones que alcanzaron en lo que va del año las 5659 atenciones por este tipo de emergencias en diferentes puntos de la capital y que pone a prueba la capacidad operativa inmediata y oportuna del sector.

En lo que va del año se ha atendido 46 739 llamadas, realizándose 1583 traslados de accidentados a diferentes establecimientos de salud, siendo los distritos de Lima Cercado, San Martín de Porres (SMP), San Juan de Lurigancho (SJL), Los Olivos y Villa El Salvador (VES) los que tienen los mayores índices de este tipo de accidentes y las lesiones más frecuentes atendidas son traumatismos superficiales múltiples, lesiones por colisión con automóvil y traumatismo intracraneal.

“La rápida llegada de nuestras unidades y el profesionalismo de nuestro personal permiten brindar una atención oportuna y salvar vidas. Este es el compromiso diario del Ministerio de Salud, a través de SAMU, y respondiendo a los lineamientos del titular del sector, Dr. Juan Carlos Velasco”, señaló el director ejecutivo, Ítalo Vásquez.

RESPUESTA A EMERGENCIAS

De esta manera, el Ministerio de Salud reafirma su compromiso con la protección de la vida y la salud de la población, consolidando al SAMU como un pilar fundamental en la respuesta ante emergencias en el país, y también hace un llamado a la comunidad a adoptar mucha prudencia y respetar las señales de tránsito para evitar los accidentes de tránsito en el país.

Asimismo, la optimización de los tiempos de llegada y la mejora constante de la capacidad operativa del sector salud son una prioridad para garantizar atención médica inmediata, descentralizada y de alta calidad a los ciudadanos que se encuentran en momentos de máxima vulnerabilidad.