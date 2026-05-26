UNMSM: Federación Universitaria acuerda levantar toma del campus tras 14 días de protesta

Estudiantes y autoridades de la Decana de América alcanzaron acuerdos con mediación de la Defensoría del Pueblo para entregar el campus este 27 de mayo al mediodía.

La toma estudiantil de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) llegó a su fin luego de que representantes de la Federación Universitaria, autoridades de la casa de estudios y miembros de la Defensoría del Pueblo firmaran un acuerdo para levantar la medida de protesta iniciada el pasado 12 de mayo.

Tras una mesa de diálogo realizada este martes, las partes acordaron la entrega de Ciudad Universitaria para el miércoles 27 de mayo al mediodía, con el objetivo de restablecer las actividades académicas y administrativas. Asimismo, se dispuso el reinicio de las clases presenciales luego de más de dos semanas de paralización.

La UNMSM informó que los acuerdos alcanzados buscan fortalecer los mecanismos institucionales de diálogo y garantizar la estabilidad de la comunidad universitaria. Además, ambas partes se comprometieron a mantener conversaciones permanentes para atender las demandas estudiantiles y evitar nuevos conflictos dentro del campus.

COMUNICADO AL CONGRESO

Entre los principales puntos acordados destaca que la universidad comunicará al Congreso de la República su rechazo al proyecto de ley 12736, iniciativa que propone permitir la reelección de autoridades universitarias. Precisamente, esta propuesta legislativa fue uno de los principales motivos que originaron la protesta estudiantil en San Marcos.