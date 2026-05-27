Reniec autorizó el uso de DNI vencido para las elecciones de este 7 de junio

Los electores podrán acudir a votar con el DNI vigente o vencido, luego de que Reniec ampliara la vigencia del documento para garantizar el derecho al sufragio.

A tan solo días de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) oficializó una medida excepcional que permitirá garantizar la participación de la ciudadanía en la jornada electoral.

La disposición establece la prórroga de la vigencia del Documento Nacional de Identidad (DNI) para aquellas personas cuyos documentos hayan caducado o estén próximos a vencer, habilitándolos exclusivamente para ejercer su derecho al voto este 7 de junio.

Asimismo, esta medida también fue comunicada al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe), con el objetivo de garantizar el normal desarrollo del sufragio a nivel nacional.

LIBRE ACCESO A LAS VOTACIONES

Esta medida fue adoptada con el fin de que los electores puedan acercarse a sus mesas de votación portando cualquier formato del Documento Nacional de Identidad, sin importar si este se encuentra vigente o vencido.

El objetivo es garantizar el derecho al sufragio de todos los ciudadanos que no lograron realizar a tiempo el trámite de renovación de su DNI, permitiéndoles participar en la elección del próximo presidente de la República durante la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026.