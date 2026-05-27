Persecución policial se desató tras colisión de vehículos en Magdalena

Agentes de serenazgo del distrito de Magdalena protagonizaron una intensa persecución contra un vehículo que se dio a la fuga luego de impactar de manera imprudente a otra unidad en la avenida Sucre.

El personal de serenazgo intentó trasladar a los involucrados hacia una dependencia policial. Sin embargo, el presunto responsable, identificado como Félix Traulio Málaga, intentó darse a la fuga subiéndose a su vehículo y huyendo a gran velocidad por distintas calles del distrito.

INTENTÓ HUIR

Tras verse acorralado por los agentes de serenazgo de Magdalena del Mar, el conductor escapó a bordo de su camioneta blanca sin importar el peligro que representaba para transeúntes y otros conductores, movilizándose a excesiva velocidad por distintas vías del distrito.

Asimismo, en medio de su desesperación, el sujeto terminó impactando contra una patrulla de serenazgo. Finalmente, al verse rodeado por los agentes distritales, pudo ser intervenido y detenido para luego ser puesto a disposición de las autoridades policiales.