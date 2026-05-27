VES: sujeto fue asesinado a balazos cuando conducía su camioneta acompañado de su pareja

Trascendió que la víctima registraba denuncias previas por robo agravado, información que ya forma parte de las indagaciones para esclarecer el violento suceso.

Esta madrugada, un hombre murió tras ser atacado a balazos por sicarios mientras conducía su camioneta blanca en compañía de su pareja en Villa El Salvador (VES).

El suceso se registró en el cruce de las avenidas Pastor Sevilla y Velasco Alvarado. Los atacantes dispararon más de diez veces contra el conductor del moderno vehículo.

ANTECEDENTES PENALES

El chofer herido fue trasladado inmediatamente al hospital de Villa El Salvador para recibir la atención, pero llegó al centro de salud sin signos vitales; murió en el trayecto.

Trascendió que la víctima registraba denuncias previas por robo agravado, información que ya forma parte de las investigaciones para esclarecer el violento suceso.