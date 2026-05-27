Miraflores presenta renovada fuente ornamental del Óvalo Central

La municipalidad de Miraflores entregó una obra emblemática que marca la recuperación de uno de los espacios urbanos más representativos de la ciudad y se proyecta como un nuevo ícono turístico, cultural y urbano de Lima.

Tras más de 15 años de abandono y obras inconclusas, la comuna presentó la modernización integral de la histórica fuente ornamental, construida originalmente en 1963 como parte del diseño urbanístico del distrito. Hoy, gracias a esta intervención, el corazón de Miraflores vuelve a cobrar vida con una infraestructura moderna, sostenible y diseñada para el disfrute de vecinos, visitantes y turistas nacionales e internacionales.

El proyecto, que demandó una inversión total de S/4,896,576.49, fue financiado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur). La renovada fuente ornamental se convertirá en un nuevo punto de encuentro ciudadano y uno de los principales atractivos turísticos del distrito gracias al juego de luces, agua y música.

El alcalde Carlos Canales destacó el apoyo del Mincetur que permitió financiar esta obra y aseguró que el distrito sigue recobrando la importancia de antaño. “A los vecinos les digo que estamos haciendo los esfuerzos necesarios para seguir recuperando el brillo que Miraflores siempre tuvo. Espero que podamos satisfacerlos para que traigan a sus familias y puedan disfrutar como siempre ha sido. Miraflores es un distrito de amor, bienestar y armonía”, concluyó.

La moderna infraestructura cuenta con una fuente ornamental única de 430 metros cuadrados, equipada con 105 boquillas de chorros de agua que fluyen sincronizadas con la música y 129 luces LED programables de alta eficiencia energética. Además, incorpora una pantalla de agua o water screen sobre la cual se proyectarán espectáculos audiovisuales mediante un proyector de 20 mil lúmenes, ofreciendo una experiencia nunca antes vista en Miraflores.

Durante las noches, vecinos y turistas podrán disfrutar de impresionantes shows multimedia de luces y agua, mientras que durante el día la pileta mantendrá un funcionamiento acuático permanente que realzará la belleza del óvalo y su entorno urbano.

La fuente utiliza software y hardware de última generación para la automatización de espectáculos multimedia y sistemas hidráulicos. Asimismo, se construyó un moderno cuarto de máquinas subterráneo de más de 70 m2, dividido en dos ambientes: uno destinado al sistema hidráulico y de bombeo, y otro para los tableros eléctricos y sistemas de programación.

Como parte del compromiso de Miraflores con la sostenibilidad ambiental, el proyecto incorpora un sistema de recirculación de agua tratada que permite un uso eficiente de 400 metros cúbicos. Del mismo modo, la tecnología LED implementada reduce significativamente el consumo energético y minimiza el impacto ambiental.

La obra también contempló el mantenimiento de más de 3,750 m² de calzada vehicular, la señalización de carriles, ciclovías y cruces peatonales, así como la renovación y nivelación de adoquines en distintos accesos del óvalo.

Además, se implementó iluminación paisajística y monumental para resaltar la figura del héroe nacional Juan Fanning, se recuperaron áreas verdes alrededor del histórico monumento “El León”, se construyó una nueva jardinera en la esquina de las avenidas Diagonal y José Larco, y se instalaron 19 bolardos de seguridad para reforzar la protección peatonal.