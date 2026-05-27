Profesionales de 16 prestadoras se graduaron en gestión de riesgos y desastres para garantizar servicios en emergencias

Culminó diplomado impulsado por OTASS, con apoyo de la Cooperación Suiza, para hacer frente a lluvias intensas e impactos de fenómenos climáticos como el Niño Costero

Profesionales de 16 entidades vinculadas al sector saneamiento culminaron un diplomado especializado en gestión de riesgos y desastres, impulsado por el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS), con apoyo de la Cooperación Suiza y respaldo académico de la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL).

La capacitación estuvo orientada a fortalecer la capacidad de respuesta de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento frente a emergencias y fenómenos climáticos extremos, como lluvias intensas, inundaciones, huaicos, sequías y un eventual Niño Costero.

En total, 54 becarios de 15 empresas prestadoras de servicios de saneamiento (EPS), además de Sedapal, OTASS, SUNASS, el Ministerio de Vivienda y la Unidad Ejecutora Tumbes, participaron en el “Diplomado de Especialización Gestión Estratégica en Sistemas de Agua Potable y Saneamiento con Enfoque en Gestión del Riesgo de Desastres”.

Durante cinco meses, los participantes reforzaron conocimientos en gestión del riesgo, resiliencia climática, continuidad operativa y protección de infraestructura sanitaria, con el objetivo de garantizar servicios de agua potable y saneamiento más seguros y continuos durante situaciones de emergencia.

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICAS

Desde OTASS destacaron que fortalecer las capacidades técnicas del personal permitirá una atención más oportuna y eficiente ante posibles desastres naturales que puedan afectar la continuidad de los servicios básicos para miles de familias.

Asimismo, se informó que un segundo grupo de 30 becarios culminará el diplomado el próximo 4 de julio, ampliando el alcance de esta iniciativa orientada a mejorar la preparación y respuesta del sector saneamiento a nivel nacional.