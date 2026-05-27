Falleció el exministro de Economía Carlos Oliva a los 61 años

El economista y exfuncionario público desarrolló una amplia trayectoria en el Estado, organismos internacionales y el ámbito académico.

El exministro de Economía y Finanzas Carlos Oliva Neyra falleció este miércoles a los 61 años, generando diversas muestras de pesar desde sectores políticos, económicos y académicos. Oliva era integrante del directorio del Banco Central de Reserva del Perú y una de las figuras técnicas más reconocidas en materia fiscal y económica del país.

Carlos Oliva estudió Economía en la Universidad del Pacífico y obtuvo una maestría en Economía en la Universidad de Georgetown. A lo largo de su carrera ocupó importantes cargos públicos, entre ellos el de viceministro de Hacienda entre 2011 y 2015 durante el gobierno de Ollanta Humala.

Además, integró el directorio del Banco Central de Reserva y ejerció funciones en organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y la CAF. También presidió el Consejo Fiscal y dirigió proyectos vinculados a políticas públicas y gobernanza en diversas instituciones nacionales e internacionales.

MINISTRO DE VIZCARRA

En junio de 2018 asumió el cargo de ministro de Economía y Finanzas durante el gobierno de Martín Vizcarra, periodo en el que impulsó medidas orientadas a fortalecer la recaudación tributaria y modernizar la gestión pública. Su trayectoria estuvo marcada por su aporte técnico en las finanzas públicas, la academia y el diseño de políticas económicas para el país.